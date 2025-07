Tuyên 11 án tử hình trong vụ án liên quan tới đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam

Chiều ngày 2-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra mức án đối với 12 bị cáo trong vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, cơ quan xét xử tuyên phạt 11 bị cáo án tử hình, có cả 2 cựu cán bộ công an.

Đây là vụ án liên quan tới đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, sau 2 ngày xét xử, cơ quan xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Thành (trú tại TP Huế) và Trương Tuấn Dũng (trú tại Hà Nội) cùng mức án tử hình với vai trò đồng chủ mưu, cầm đầu vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (còn gọi là Hương "mẩu", trú quận Long Biên cũ) mức án tù chung thân do bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

2 cựu cán bộ công an là Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên cũ) và Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên cũ) bị tuyên án tử hình cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

7 bị cáo khác gồm các đàn em của Hương "mẩu" cùng lĩnh án tử hình.

Bản án nêu rõ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia với số lượng ma túy đặc biệt lớn. Các bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, như sử dụng ô tô biển xanh để chở ma túy, cất giấu ma túy tại nhà của cán bộ chức năng... gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Trong vụ án, Nguyễn Thế Thành và Trương Tuấn Dũng có vai trò đồng chủ mưu, cầm đầu vụ án. Hương "Mẩu" là đầu mối nhận ma túy tại Hà Nội để tiêu thụ, một số bị cáo khác có vai trò giúp sức cho nhóm của Thành phạm tội, trong đó có 2 cựu công an.

Theo hồ sơ vụ án, ở TP Hà Nội, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương là đầu mối nhận, tổ chức tiêu thụ ma túy trên địa bàn thủ đô và tỉnh Bắc Ninh. Quá trình mua bán ma túy, Hương hưởng hơn 4 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Hưng đã giúp sức, bao che cho Nguyễn Thị Kim Hương cùng đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 37kg ma túy. Trong thời gian dài, bị cáo Hưng đã nhiều lần nhận tiền từ Hương để không báo cáo cấp trên, không lập kế hoạch đấu tranh đối với tội phạm.

Bị cáo Hưng đã trực tiếp sử dụng ô tô trật tự của Công an phường Đức Giang (quận Long Biên cũ) để giúp Hương vận chuyển ma túy đi cất giấu, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trong khi đó, đối với cựu công an Hà Minh Đức, cáo trạng nêu, tháng 9-2019, Đức được Hương thông báo có người trong nhóm bị Công an quận Long Biên (cũ) bắt khi đang đi giao ma túy. Đức sau đó nói với Hương, cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan. Từ đó, Đức hướng dẫn Hương dọn dẹp sạch ma túy đang giấu trong phòng trọ.

Không chỉ cùng Hương bán ma túy ở Hà Nội, Đức còn nhiều lần trực tiếp vào TP Huế để bàn cách mua bán chất cấm với các đối tượng khác. Theo cáo buộc, bị cáo Đức đã giúp sức, bao che cho Hương mua bán hơn 134kg ma túy, thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG