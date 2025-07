Khởi tố, bắt giam Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật vì lừa đảo

Sáng 3-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hiếu cùng đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.