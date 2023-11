Bắt 2 chị em môi giới đẻ thuê

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 chị em Trần Thị Bích Thuận (sinh năm 1976) và Trần Thị Bích Vân (sinh năm 1983), cùng trú tại quận Đống Đa, về hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình kiểm tra ngôi nhà ở ngõ 70 Kim Hoa (phường Phương Liên, quận Đống Đa), cơ quan công an phát hiện Trần Thị Bích Thuận và một số phụ nữ đang mang thai, có dấu hiệu bất minh. Tại cơ quan công an, người phụ nữ tên M. (quê Cà Mau) cho biết, qua mạng xã hội biết Thuận môi giới đẻ thuê với giá là 280 triệu đồng/lần mang thai hộ. Đến thời điểm bị phát hiện, cặp vợ chồng thuê mang thai hộ ở Nghệ An đã chuyển cho chị em Thuận 500 triệu đồng trên tổng số tiền 800 triệu đồng.

Ngoài cặp vợ chồng ở Nghệ An, cơ quan điều tra còn làm rõ cặp vợ chồng khác ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cũng thuê chị em Thuận tìm người mang thai hộ với giá 1 tỷ đồng thai đơn và 1,5 tỷ đồng nếu thai đôi. Căn cứ lời khai của những người liên quan, cơ quan công an cho biết có đủ cơ sở chứng minh chị em Thuận có hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.