Khởi tố đối tượng vận chuyển pháo lậu

Ngày 16-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Sang (sinh năm 1994, ngụ xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.