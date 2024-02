Bắt 2 đối tượng buôn bán “hàng nóng”

Ngày 24-2, Công an xã Phú Văn (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, hai đối tượng gồm: Tô Trường Vĩnh Hưng (30 tuổi, trú phường 11, quận 3, TPHCM) và Trần Huỳnh Nam Anh (28 tuổi, trú phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM).

Tô Trường Vĩnh Hưng tại cơ quan công an

Trần Huỳnh Nam Anh tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 23-2, qua tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật, Công an xã Phú Văn phát hiện 2 đối tượng trên chạy xe gắn máy đến địa phương có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua đó, công an phát hiện 2 đối tượng đang vận chuyển 1 khẩu súng quân dụng Rulo, 6 viên đạn và 1 con dao tự chế.

Khẩu súng và 6 viên đạn bị thu giữ

Tại cơ quan công an, bước đầu, 2 đối tượng khai đang mang khẩu súng và số đạn trên lên xã Phú Văn, để bán cho 1 người chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Công an xã Phú Văn đã bàn giao 2 đối tượng cùng vật chứng cho Công an huyện Bù Gia Mập, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

BÙI LIÊM