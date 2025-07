Kịch bản tinh vi của Phan Công Khanh và đồng phạm trong 3 phi vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Phan Công Khanh tại cơ quan công an

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Công Khanh (còn gọi là Khanh Supper) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị can Mohamach Da Pha về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Huỳnh Xuân Vấn đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ K-Supper (Công ty K-Supper), mỗi người góp vốn 50%. Khanh làm Giám đốc và người đại diện pháp luật; Vấn làm Phó Giám đốc; Mohamach Da Pha làm cộng tác viên.

Quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha đã bàn bạc cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối, thực hiện 3 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tổng cộng hơn 32 tỷ đồng.

Mượn xe trưng bày rồi bán chiếm đoạt

Tháng 1-2022, anh L.H.P. mua của Phan Công Khanh 1 xe Mercedes G800 Brabus với giá 24 tỷ đồng. Đến ngày 3-6-2023, Khanh mượn ô tô McLaren của chị H. và ô tô hiệu Mercedes Brabus G800 của anh P. để trưng bày nhân dịp khai trương Showroom K-Supper vào ngày 8-6-2023.

Khanh kinh doanh thua lỗ, muốn có tiền để trả nợ nên đã bàn bạc với Vấn và Pha dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt ô tô McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của chị H. sau đó đem đi cầm cố.

Đến ngày 10-6-2023, Vấn bàn với Khanh tiếp tục bán ô tô Brabus G800 để lấy tiền trả nợ. Khanh đồng ý.

Sau đó, Vấn rao bán chiếc ô tô trên với giá 24,5 tỷ đồng. Vấn đưa cho người xem giấy tờ bản chính, được người mua tin tưởng đó là xe của Vấn nên đã đồng ý mua. Gần giữa tháng 6-2023, tại showroom, Huỳnh Xuân Vấn với tư cách là Phó Giám đốc Công ty K-Supper đã ký hợp đồng (không công chứng) bán ô tô Brabus G800 với giá 24,5 tỷ đồng, với sự chứng kiến của Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha.

Khi ký hợp đồng, người mua trả trước 4 tỷ đồng. Ngày 25-6-2023, người mua thanh toán hết số tiền còn lại là 20,5 tỷ đồng. Vấn ký Biên bản bàn giao xe cùng giấy tờ kèm theo. Sau khi nhận số tiền 24,5 tỷ đồng, Vấn sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn.

Khi biết Phan Công Khanh bị công an mời về trụ sở làm việc, chủ xe mới biết chiếc xe Brarus G800 đã bị Khanh và Vấn bán. Ngày 9-7-2023, anh P. gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Mượn xe BMW của khách đem đi cầm

Tháng 1-2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh L.T.S. mua ô tô hiệu BMW với giá 1,8 tỷ đồng. Anh S. nhờ anh N.Q.T. đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên.

Đến tháng 4-2023, Pha liên hệ với anh S. mượn xe làm phương tiện đi lại. Anh S. đồng ý và thỏa thuận nếu có người mua xe được giá thì báo cho anh S. biết. Theo thỏa thuận, Pha cũng không được tự ý bán hoặc cầm cố xe của anh S..

Ngày 14-6-2023, Huỳnh Xuân Vấn cần tiền nên nói với Mohamach Da Pha kiếm cho Vấn 1 tỷ đồng. Pha đem ô tô trên đi cầm 1 tỷ đồng rồi đưa tiền cho Vấn.

Sau đó, anh S. gọi điện thoại cho Pha hỏi có bán được xe hay chưa, Pha nói là xe vẫn đang được Pha sử dụng. Nhưng thực tế, Pha đã đem xe đi cầm lấy 1 tỷ đồng rồi không chuộc lại.

Qua mạng xã hội, anh S. biết Khanh và Pha bị tạm giữ vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh S. cũng phát hiện Pha đã đem ô tô hiệu BMW của anh đi cầm nên làm đơn tố cáo đến Công an TPHCM.

CẨM NƯƠNG - THU HOÀI