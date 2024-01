Bắt cựu Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Lào Cai

Ông Phạm Trường Minh, Phó trưởng Phòng Thanh tra, khảo thí Trường Cao Đẳng Lào Cai (cựu Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai) vừa bị Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 27-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phạm Trường Minh.

Nơi ở của ông Phạm Trường Minh

Ông Minh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại tại khoản 3, điều 356, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai,

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG