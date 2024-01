Bắt thêm 3 người trong đường dây “phù phép” gần 4.000 xe gian tung ra thị trường

Ngày 26-1, Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”; khởi tố bổ sung Bùi Văn Tân về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo Công an TPHCM, quá trình mở rộng điều tra đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy để “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn (chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng đồng bọn thực hiện, công an tiếp tục khởi tố bắt tạm giam Toàn, Sùng và Oanh về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”; khởi tố bổ sung Tân về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Nhóm đối tượng gồm: Oanh - Toàn - Sùng (từ trái qua phải) tại công an

Điều tra xác định, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân ở ấp Mỹ Hoà 4 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) do Nguyễn Sỹ Toàn làm chủ hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài. Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy.

Trong đó có đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam (do Oanh làm quản lý) và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành ở đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) do Sùng làm chủ. Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Toàn cùng Oanh và Sùng giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, sau đó bán lại cho Tân.

Có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân gom xe máy đã sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác. Số xe này được đưa đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát ở đường Võ Văn Vân (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe. Sau đó “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, công an tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng xe.

Trước đó, ngày 12-12-2023, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tân, Lê Văn Tới, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Võ Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Xuân Phúc, Trần Văn Sậu, Nguyễn Trung Thông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ kết quả điều tra, Công an TPHCM nhận thấy đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong một thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước; công an đang khẩn trương truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên.

CHÍ THẠCH