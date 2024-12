Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tài sản

Ngày 13-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa qua, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã phá chuyên án, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1987, trú tại xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Đạt (sinh năm 1991, trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định, dù đang hành nghề lao động tự do tại các tỉnh miền Nam, không có khả năng đưa người khác sang lao động tại Dubai. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Thị Thanh Thúy đã đưa ra thông tin giả mạo rằng bản thân đang ở Dubai và làm quản lý một siêu thị kinh doanh trái cây. Siêu thị nơi Thúy làm việc hiện đang cần tuyển công nhân làm ở nhiều vị trí trong siêu thị như lái máy vận chuyển, đứng quầy bán, sắp xếp, phân loại trái cây…

Nguyễn Thị Thanh Thúy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Thúy đưa ra thông tin giả mạo rằng có khả năng làm hồ sơ thủ tục để đưa công nhân người Việt Nam sang Dubai làm việc với mức lương trung bình từ 3.500USD/tháng đến 4.000USD/tháng. Với những thông tin “ảo” đầy hấp dẫn được đưa ra, nhiều người đã tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc cho Thúy để xin làm thủ tục xuất cảnh. Bằng thủ đoạn trên, Thúy đã chiếm đoạt của 25 người với tổng số tiền lên đến gần 900 triệu đồng.

Còn Trần Hữu Đạt mặc dù không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do cơ quan chức năng cấp nhưng vẫn nhận tiền, sau đó sử dụng các mối quan hệ cá nhân để làm thủ tục xin cấp visa cho những công dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hungary.

Trần Hữu Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Biết mình không có khả năng liên hệ để làm thủ tục xin cấp visa, nhưng do đang cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, nên Đạt vẫn đưa ra các thông tin gian dối để nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại. Do tin tưởng, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Trần Hữu Đạt để làm hồ sơ theo yêu cầu của Đạt.

Bằng các thủ đoạn trên, Đạt đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của các bị hại. Sau khi nhận số tiền trên, Đạt không sử dụng vào mục đích làm hồ sơ xuất khẩu lao động như đã cam kết mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện các vụ án trên đang được điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG