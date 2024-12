Vụ chủ nhà hàng vừa lái xe vừa hát karaoke: Phát hiện nhiều lỗi vi phạm an toàn giao thông

Ngày 12-12, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã hoàn tất hồ sơ làm việc với bà N.T.L. (32 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk) gửi Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp xử lý hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường bộ. Bà L. được xác định là người vừa lái xe vừa hát karaoke khi đi trên Quốc lộ 14.

Chiếc ô tô bán tải bà L. đã sử dụng chở quá số người quy định

Theo Công an huyện Krông Pắk, qua làm việc, ban đầu bà L. khai nhận đã điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ chở theo 6 người đi từ huyện Tuy Đức (Đắk Nông) về Đắk Lắk. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã chứng minh và bà L. đã thừa nhận cầm lái chiếc xe bán tải BKS 47C-163.27 chở theo 6 người phụ nữ khác (trong đó có 2 người ngồi ở vị trí ghế phụ, 4 người ngồi ghế sau). Trong lúc chạy xe thì nhân viên của bà đã mở karaoke và chuyển micro cho bà hát. Trong lúc hát, người ngồi cạnh đã dùng điện thoại, tài khoản cá nhân của bà L. phát trực tiếp lên mạng xã hội. Đến tối cùng ngày, bà L. đã đưa chiếc xe đến trụ sở công an để trình diện, xử lý theo quy định.

Bà L. vừa lái xe vừa hát karaoke

Như Báo SGGP đã đưa tin, tối 10-12, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ vừa lái xe ô tô vừa hát karaoke, phát trực tiếp lên Facebook. Theo đó, đoạn clip được phát trực tiếp trên tài khoản Facebook của một chủ nhà hàng tiệc cưới P.L. (ở xã Hoà An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk). Sau khi clip được đăng tải, nhiều người tỏ ra bức xúc về hành vi mất an toàn giao thông của chủ tài khoản. Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh và xử lý theo quy định.

MAI CƯỜNG