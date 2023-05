Bắt đối tượng lừa chạy việc làm ở sân bay để chiếm đoạt 300 triệu đồng

Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Minh Phương (36 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.