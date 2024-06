Bắt đối tượng trộm xe tải bán lấy tiền trả góp iPhone

Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quốc Khoa (sinh năm 2004, trú ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.