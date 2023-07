Bắt giữ 2 đối tượng giết người rồi trốn sang Campuchia

Ngày 12-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ 2 đối tượng Hồ Ngọc Sao (37 tuổi) và Nguyễn Văn Thế (28 tuổi, cùng trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên).