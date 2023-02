Ngày 19-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá 3 vụ, bắt giữ 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép 2kg ma túy đá và hơn 16.000 viên hồng phiến cùng một số tang vật khác. Đây là vụ thu giữ số lượng hồng phiến lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Đà Nẵng.

Đầu tháng 2-2023, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một nhóm đối tượng người Quảng Trị không rõ lai lịch thường vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn trên từ Lao Bảo (Quảng Trị) về Đà Nẵng. Nhóm này lấy TP Đà Nẵng làm điểm cất giấu, sau đó đưa đi các tỉnh thành khác tiêu thụ.

Từ thông tin, tài liệu thu thập, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị trao đổi, xác minh, nhận định thông tin này là có cơ sở nên tiến hành lập án.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-2, tại 433 Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an phường Hòa Khánh Bắc và Đội ma túy Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang Nguyễn Tiến Tùng (22 tuổi, HKTT tại Tân Xuân 2, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm đó, trinh sát thu giữ 16.006 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hòa Khánh Nam thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở tạm trú của Tùng tại đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) thu giữ thêm 2 kg ma túy đá, 35 viên hồng phiến.

Mở rộng điều tra, khoảng 21 giờ ngày 17-2, tại 21 Phú Lộc 19 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an phường Thanh Khê Tây bắt quả tang Trương Đình Kiệt (23 tuổi, HKTT tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Lực lượng chức năng thu giữ 143 viên hồng phiến, 1 điện thoại di động, 1 xe máy. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ra quyết định tạm giữ 1 đối tượng khác có liên quan và xử lý hành chính 2 đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 18-2, tại 21 Phú Lộc 19 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Thanh Khê Tây, Công an quận Thanh Khê bắt quả tang Lê Văn Bình (27 tuổi, HKTT TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và thu giữ 20 viên hồng phiến, 1 điện thoại di động, 1 xe máy.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Khuê Mỹ thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bình tại đường Khuê Mỹ Đông 1 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) thu giữ thêm 140 viên hồng phiến.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.