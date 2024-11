Chiều 20-11, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh BÌnh Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và phối hợp với lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với Bùi Tiến Lợi (55 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) để điều tra hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.