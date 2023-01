Bắt kẻ đột nhập tiệm vàng quận 12 lấy hơn 4,5 tỷ đồng

Ngày 31-1, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 12; Phòng PC02, Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Phạm Văn Nu (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.