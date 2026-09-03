Bạt ngàn vỏ nghêu tím dạt vào bờ biển ở Hà Tĩnh

Những ngày qua, dọc bờ biển xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh), hàng loạt vỏ nghêu tím (còn gọi là vỏ ngao tím) theo sóng trôi dạt vào bờ. Nguyên nhân hiện vẫn chưa được xác định.