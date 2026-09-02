Bão số 5 tiếp tục di chuyển trên biển, duy trì ở cấp 8, giật cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 vẫn duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục gây biển động rất mạnh.