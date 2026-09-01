Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, sáng sớm 1-9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão và trở thành bão số 5 trong năm 2026, có tên quốc tế là Saudel.