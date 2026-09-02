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Người dân phấn khởi đón tuyến đường mới ven rạch Xuyên Tâm

SGGPO

Sáng 2-9, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức thông xe kỹ thuật, đưa vào phục vụ người dân đoạn tuyến dài khoảng 1,4km bên trái rạch Xuyên Tâm, thuộc phường An Nhơn. 

Người dân phấn khởi đón tuyến đường mới ven rạch Xuyên Tâm
QUỐC HÙNG

Từ khóa

Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị thông xe kỹ thuật rạch Xuyên Tâm thuộc phường An Nhơn

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