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Đà Nẵng: Dùng công nghệ thực tế ảo chạm vào thời khắc lịch sử 2-9

SGGPO

Ngày 2-9, công nghệ thực tế ảo đã đưa người dân Đà Nẵng trở về Quảng trường Ba Đình của mùa thu năm 1945, được chứng kiến khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

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XUÂN QUỲNH - PHƯƠNG ANH

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