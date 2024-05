Bắt nhân viên công ty giao hàng nhanh tham ô hơn 600 triệu đồng

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Sel (sinh năm 1998), ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu về tội "Tham ô tài sản".