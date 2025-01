Bắt nhóm đối tượng cho 100 người vay với lãi suất lên đến 1.200%/năm

Ngày 3-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Công an TP Hội An triệt phá, bắt giữ nhóm 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hoạt động trên địa bàn TP Hội An và các địa phương lân cận với lãi suất lên đến 1.200%/năm.