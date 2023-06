Bắt quả tang 18 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền ở Tiền Giang

Ngày 18-6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vừa bắt quả tang tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên địa bàn xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho (Tiền Giang).

Theo đó, tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 con gà, 10 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ; tạm giữ 16 điện thoại di động, 9 xe máy và gần 70 triệu đồng. Đồng thời tiến hành làm việc với 18 đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tụ điểm cờ bạc do Hồ Văn Cần (42 tuổi, cư trú xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho tổ chức.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Mỹ Tho tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Hữu Tiến (27 tuổi, ngụ ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Trần Hữu Tiến đã trộm xe máy của anh N.N.L (36 tuổi, ngụ ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) khi chiếc xe để bên trong hiên nhà.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 23 giờ đồng hồ, Công an xã Mỹ Lộc đã bắt được Tiến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Mỹ Lộc, đồng thời thu giữ tang vật chiếc xe máy.

Tại cơ quan công an, Tiến đã thừa nhận thực hiện vụ trộm cắp của mình. Qua xác minh, trước đó Tiến có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.