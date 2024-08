Bắt quản lý kho hàng “rút ruột” linh kiện của công ty hơn 5 tỷ đồng

Ngày 3-8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1987, trú khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.