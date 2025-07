Gia Lai: Xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, 3 người thương vong

Trưa 13-7, thông tin nhanh với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa bàn vừa xảy ra tai nạn giao thông khiến 1 cán bộ công an phường tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Đại úy P.H.V. tử nạn

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, vụ tai nạn xảy ra vào đêm 12-7, tại Quốc lộ 19B, đoạn qua phường An Nhơn Bắc. Nạn nhân là Đại úy P.H.V. (sinh năm 1992) đang công tác tại Công an phường An Nhơn Bắc.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối 12-7, Đại úy P.H.V. đang chạy bộ dọc Quốc lộ 19B thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo mang BKS 77H-016..., kéo theo rơ-moóc 77R-013... do tài xế Lê Đức Lợi (sinh năm 1977, trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Một số người dân cho biết, xe đầu kéo khi xảy ra tai nạn đã bị rơi 2 bánh ra ngoài. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai phối hợp điều tra, làm rõ.

Trong sáng 13-7, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Nhơn Bắc đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho Đại úy P.H.V.

Xe tải rơi 2 bánh ra ngoài trong vụ tai nạn

* Sáng 13-7, Công an xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xác nhận, tại khu vực cầu Ba La (thuộc thôn Tả Giang 1, xã Bình Khê) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

>>> Clip vụ tai nạn ở QL19 qua cầu Ba La:

Khoảng 8 giờ 46 phút sáng 13-7, xe máy BKS 81G1-366... do em P.H.C. điều khiển, chở theo N.T.V. (cùng sinh năm 2008, trú tại phường An Khê) lưu thông hướng Tây - Đông, khi đến cầu Ba La thì bất ngờ phanh gấp, ngã ra đường. Cả hai bị xe trộn bê tông BKS 77H-002... do tài xế M.Đ.V. (sinh năm 1998, trú xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng ngược chiều tông trúng. Vụ tai nạn khiến N.T.V. tử vong tại chỗ, P.H.C. được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh cắt từ camera an ninh

Sau vụ việc, Công an xã Bình Khê đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời đề xuất Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

NGỌC OAI