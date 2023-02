Bắt tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương – TPHCM làm 3 người chết

Ngày 7-2, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế Mai Văn Khởi để điều tra về hành vi Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương – TPHCM (đoạn thuộc xã Tân Hội Đồng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) làm 3 người chết, ngày 7-2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế Mai Văn Khởi (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 1-2, Khởi điều khiển xe đầu kéo mang BKS 50H-059.18, kéo sơmi rơmooc mang BKS 51R-157.52 chở hàng từ Vĩnh Long đi TPHCM để giao ở cảng Cát Lái. Đến địa phận thị xã Cai Lậy thì phát hiện xe bị hư ống dẫn hơi thắng (làm phanh xe giảm tác dụng), Khởi cho xe chạy chậm dưới 35km/giờ.

Khi vào đường cao tốc Trung Lương - TPHCM, Khởi cho xe chạy ở làn sát dải phân cách. Khi đến đoạn km 40+60m thuộc địa phận xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành thì nghe tiếng “rầm” từ phía sau.

Khởi cho xe dừng lại kiểm tra thì phát hiện có một xe khách mang BKS 67F-001.06 (loại 16 chỗ ngồi) tông phía sau xe của Khởi, xe khách bị biến dạng hoàn toàn.

Khởi nhìn thấy tài xế xe khách ngồi bất động, trên xe có nhiều người (khoảng 7-8 người) la lớn. Do hoảng sợ nên Khởi vội lái xe rời hiện trường, không thông báo cơ quan chức năng và cũng không nhờ ai khác đến cứu giúp.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 3 người chết, trong đó có tài xế xe khách H. (51 tuổi, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và 2 người không rõ danh tính; 2 hành khách bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Những người còn lại may mắn bị thương nhẹ. Đầu chiếc xe khách bẹp dúm, hư hỏng nặng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.