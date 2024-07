Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang

Chiều 2-7, liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để mở rộng điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phùng Thị Hoa. Ảnh: CAHG

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với: Phùng Thị Hoa (Phó Giám đốc Sở Tài chính); Phạm Văn Khuông (nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (Phó trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) về hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2021.

Hai bị can Phạm Văn Khuông và Nguyễn Thị Kim Tuyến

Các bị can này bị bắt tạm giam 4 tháng. Theo Công an tỉnh Hà Giang, hành vi sai phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền rất lớn. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

VĂN PHÚC