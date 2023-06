Bắt trùm giang hồ "Thảo Lụi"

Sáng 6-6, theo nguồn tin, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận bắt được Nguyễn Văn Thảo (SN 1963, biệt danh "Thảo Lụi", ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) sau 2 ngày truy tìm gắt gao.

Trước đó, chiều 3-6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám xét căn biệt thự ven sông Bến Lội thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) của "Thảo Lụi".

Công tác khám xét của lực lượng chức năng diễn ra từ lúc 15 giờ đến khoảng 19 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, lúc bị phong tỏa, khám xét, "Thảo Lụi" đã nhanh chân tẩu thoát.

Đến chiều tối ngày 5-6, lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Văn Thảo tại một khách sạn ở TPHCM. Hiện tại, "Thảo Lụi" đã được di lý về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin, "Thảo Lụi" bị truy bắt để phục vụ điều tra vì các hoạt động liên quan đến việc đập phá tài sản, cưỡng đoạt đất đai, bảo kê cùng một số hoạt động phi pháp khác.

Từng chiếm đất, đập phá nhà dân

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, thời gian qua, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Thảo thường xuyên dùng vũ lực, ngang nhiên chiếm đất, đập phá nhà cửa của người dân và công ty trên một số xã, phường thuộc TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1970, thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) có mảnh đất của gia đình đang sử dụng ổn định bị nhóm người Thảo Lụi” chiếm dụng, san ủi hết vườn cây ăn trái, xây nhà trên đất. Bà Trang gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an và nhiều cơ quan chức năng trong tỉnh Bình Thuận đề nghị vào cuộc làm rõ.

Tương tự, là người gửi đơn tố cáo đến hàng loạt cơ quan chức năng trong tỉnh và Bộ Công an, ông Nguyễn Hồng Phước (SN 1958, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết), thuật lại, tối 21-5-2023, ông Phước đang ở nhà dạy học sinh thì một đám thanh niên khoảng gần 20 người được cho là băng nhóm của "Thảo Lụi" mang theo hung khí, xông vào, đẩy đổ cánh cửa nhà ông rồi chửi thề la lối. Ngay sau đó, nhóm này rút đi.

Ông Phước bức xúc: “Hành vi đập phá của các đối tượng khiến học viên xin nghỉ học, tâm lý hoảng sợ, lo lắng cứ ám ảnh cuộc sống bà con nơi đây”.

Cùng hoàn cảnh đó, ông Mã Tấn Phương (SN 1957, ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú, TPHCM), ông Phạm Văn Đàn (SN 1978, ngụ tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) cũng gửi đơn tố cáo "Thảo Lụi” hủy hoại tài sản và cướp nhà đất của họ.

Không chỉ có hành vi chiếm đất của một số hộ dân, Nguyễn Văn Thảo còn cầm đầu nhóm đối tượng chiếm dụng 22.000m2 đất tại một dự án du lịch ở TP Phan Thiết. Khu đất được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty.

Bất bình trước hành vi chiếm đất trắng trợn của Nguyễn Văn Thảo, công ty gửi đơn kiến nghị ngành chức năng tỉnh Bình Thuận.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, UBND tỉnh Bình Thuận, Ban Nội Chính Tỉnh uỷ cùng Bộ Công an đã có chỉ đạo ngành chức năng xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.