Khám xét nhà trùm giang hồ "Thảo Lụi" ở TP Phan Thiết

Hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Văn Thảo (biệt danh Thảo Lụi).

Chiều 3-6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám xét căn biệt thự ven sông Bến Lội thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) của "Thảo Lụi", một giang hồ có tiếng ở tỉnh Bình Thuận.

Theo ghi nhận, công tác khám xét của lực lượng chức năng diễn ra từ lúc 15 giờ đến khoảng 19 giờ cùng ngày.

Tại buổi khám xét, hàng chục cảnh sát đã có mặt tại căn biệt thự của "Thảo Lụi".

Theo nguồn tin, kết thúc buổi khám xét đã có một người đàn ông được lực lượng công an còng tay dẫn lên xe chuyên dụng. Thời điểm khám xét "Thảo Lụi" không có mặt ở nhà.

Được biết, việc khám xét này nằm trong một chuyên án của Công an tỉnh Bình Thuận với sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.