Bắt trưởng đại diện một cơ quan báo chí liên quan tới đăng kiểm

Ngày 11-5, mở rộng điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-04D, trực thuộc Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn (địa chỉ tại xóm 9, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Âu Văn Vượng (52 tuổi, ở tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) về tội “Giả mạo trong công tác”.