Bắt xe chở hơn 23m³ gỗ trái phép trong đêm

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện xe đầu kéo đã chở hơn 23m 3 gỗ không rõ nguồn gốc. Tài xế và phụ xe tham gia vận chuyển đã bị tạm giữ.

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Lê Anh Dũng (51 tuổi, trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Cường (28 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông) để điều tra việc vận chuyển hơn 23m3 gỗ trái phép.

Trước đó, xe đầu kéo mang BKS 43C-234.29 kéo theo rơ moóc BKS 43R-026.67 do 2 đối tượng trên tham gia vận chuyển, di chuyển đến xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Ia Grai kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên thùng xe chở 23 lóng gỗ Kơ Nia, tổng khối lượng trên 23 m3. Thời điểm kiểm tra, tài xế xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại rừng cao su làng O, xã Ia O có nhiều lóng gỗ cành nhánh tận dụng được cắt ngắn khoảng 1m nằm rải rác, chưa được vận chuyển.