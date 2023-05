Bé An "Đất rừng phương Nam" gây sốt vì giống bản truyền hình

Không nằm ngoài dự đoán, sau khi tung first look poster và những thước phim đầu tiên, phim điện ảnh Đất rừng phương Nam đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cư dân mạng. Đặc biệt là những lời khen dành cho nhân vật An.

Trên fanpage chính thức của bộ phim, đã có hàng trăm bình luận sôi nổi. Phần đông khán giả bày tỏ nỗi xúc động và hoài niệm sau khi xem first look trailer. Hình ảnh miền sông nước Nam bộ hiện lên với vẻ đẹp mê hồn nhưng cũng man mác buồn khi chứng kiến những ly biệt đau thương vì chiến tranh tàn khốc.

Đây là lần đầu tiên nhân vật chính bé An do diễn viên nhí Hạo Khang thủ vai xuất hiện chính thức và đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Góc nghiêng, kiểu tóc và biểu cảm trên gương mặt em được nhận xét là có nhiều nét tương đồng với diễn viên Hùng Thuận – người đảm nhận vai bé An trong bản phim truyền hình Đất phương Nam.

"Giọng bé An này giống bé An bản truyền hình quá trời luôn", "Lướt ngang vội tưởng đâu ghép ảnh bé An bản truyền hình không, ngoại hình khá giống", "Chọn diễn viên giống bé An bản truyền hình ghê", "Góc nghiêng giống Hùng Thuận hồi nhỏ"... là những nhận xét của khán giả về tạo hình nhân vật. Một số người còn khẳng định sẽ đi xem phim vì quá ưng nhân vật An này.

Đất rừng phương Nam kể về hành trình tìm cha đầy gian truân của cậu bé An. Đây là nhân vật làm nên hồn cốt của bộ phim, từng được diễn viên Hùng Thuận thể hiện xuất sắc 25 năm trước.

Thế nên, áp lực với dự án điện ảnh này lại càng nặng nề hơn. Trải qua một năm rưỡi miệt mài tìm kiếm, cuối cùng Huỳnh Hạo Khang đã vượt qua hàng trăm ứng viên nhí khác để trở thành “chú bé đi tìm cha” từng làm nức lòng bao thế hệ.

Hạo Khang sinh năm 2010, được gia đình khuyến khích theo nghệ thuật từ nhỏ. Em có gương mặt sáng sân khấu, khả năng ca hát, từng tham gia cuộc thi hát và đóng các phim truyền hình, sitcom như: Hoa sơn trà, Vũ điệu mùa xuân, Nhỏ to chốn văn phòng.

Xuất hiện ở vòng casting, Hạo Khang gây ấn tượng bởi nét lanh lợi, thông minh, khả năng nhập vai tốt dù chưa tham gia phim lớn nào. Bên cạnh đó, năng khiếu võ thuật, thể thao của em cũng trở thành một lợi thế khi hóa thân thành An và thực hiện các cảnh lội sông, leo cây, chèo thuyền…

Ngoài vai diễn của bé Hạo Khang, việc tiết lộ diễn viên Hồng Ánh trong vai mẹ bé An cũng khiến khán giả đặt thêm niềm tin vào bộ phim.

Đất rừng phương Nam do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện, với sự cố vấn của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - người ghi dấu ấn đậm nét ở bản truyền hình.



Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 20-10.