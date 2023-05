Đất rừng phương Nam hé lộ gây sốt, Rap Việt công bố giám khảo chính

Sau thời gian chờ đợi, dự án điện ảnh Đất rừng phương Nam công bố first look poster đầu tiên, đồng thời ấn định lịch khởi chiếu chính thức. Rap Việt cũng vừa hé lộ hai thành viên giám khảo đầu tiên và đang trong giai đoạn ghi hình.

Hồng Ánh xuất hiện trong Đất rừng phương Nam

First look poster với cái ôm chặt từ hai mẹ con An (Hồng Ánh - Hạo Khang) trong thời kỳ loạn lạc.

First look poster được tung ra khắc họa sự mất mát đau thương bằng hình ảnh mẹ bé An do Hồng Ánh đảm nhận đang ôm chặt con giữa khung cảnh loạn lạc, chạy giặc khắp nơi. Tiếp nối với cảnh phim trong first look trailer, Hồng Ánh (mẹ An) hớt hải tìm con giữa dòng người, tiếng hét thất thanh “An ơi, má nè con” lạc lõng trong tiếng súng.

Âm thanh chát chúa ấy cũng là sự mở đầu cho khung cảnh mênh mang buồn bã của An và một người anh mới quen, “Mày đi đâu tao dẫn đi mày đi”. “Má dẫn em đi tìm cha”, nhưng trên con thuyền lại chỉ còn mình An (Hạo Khang) cô độc trong câu hát thân thương quen thuộc: Nhắn ai đi về, miền đất phương Nam.

Được biết, đây là những thước phim đầu tiên của Đất rừng phương Nam được hé lộ sau hơn 1 năm kể từ ngày khởi động với gần 50 ngày quay. Bối cảnh phim đã đi qua 6 tỉnh thành Nam bộ bao gồm: TPHCM, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Trà Vinh, tái hiện thời kỳ Pháp thuộc và tinh thần đấu tranh bảo vệ vùng đất cha ông của người dân nơi đây.

Nói về điều này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: “Bản thân tôi là một người con miền Nam, nhưng phải đến khi quay Đất rừng phương Nam, được lăn lộn vào từng tấc đất ở miền đất này, tôi mới thấm hết những tinh hoa, những khác biệt của các địa danh khác nhau. Và tôi hy vọng sẽ đem đến những thước phim đẹp nhất về vùng đất này”.

Đất rừng Phương Nam phiên bản điện ảnh được kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi.

Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kì lục tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỷ 20.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và đồng bạn.

Cùng với những hình ảnh đầu tiên, nhà phát hành cũng công bố phim sẽ ấn định ngày khởi chiếu chính thức từ 20-10.

Rap Việt hé lộ hai giám khảo đầu tiên

Rap Việt mùa 3 (2023) chính thức xác nhận Karik và JustaTee sẽ cùng đồng hành trên chiếc ghế giám khảo quyền lực. Bên cạnh đó, chương trình còn tung thêm loạt gợi ý về loạt nhân vật bí ẩn khiến khán giả không khỏi xôn xao đồn đoán.

Sau khi công bố 2 thành viên giám khảo, cộng đồng mạng không khỏi phấn khích khi JustaTee trở lại với vị trí quen thuộc. Còn Karik chắc chắn sẽ là cái tên được nhiều khán giả trông đợi và kỳ vọng khi lần đầu đảm nhiệm vai trò mới.

Sau khi tung ra một số thông tin úp mở về các vị trí giám khảo tiếp theo, có không ít cái tên được đưa ra về loạt nhân vật bí ẩn này như: Rhymastic, B Ray, Ricky Star, Rtee, BigDaddy, Rambo, Blacka, Binz Da Poet…

Hiện tại, chương trình đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phát sóng chính thức.

Trước đó, cuộc thi tổ chức 4 buổi casting diễn ra tại TPHCM và Hà Nội. Với sự góp mặt tranh tài của hàng ngàn thí sinh nhiều độ tuổi đã tạo nên không khí đầy năng lượng cho chương trình. Casting năm nay xuất hiện nhiều rapper tài năng đủ độ tuổi đến tham gia thử sức, các giám khảo casting chắc hẳn đã tìm ra được nhiều nhân tố thú vị, hứa hẹn mang đến công chúng thế hệ rapper mới cho làng rap Việt.

Lý Hải vẫn miệt mài tổ chức cine tour Lật mặt 6

Sau ngày khởi chiếu chính thức, Lý Hải cùng ê-kíp Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh liên tục thực hiện nhiều chuyến cine tour để quảng bá và tri ân khán giả và nhận được nhiều sự đón nhận.

Các buổi cine tour được đoàn phim tổ chức từ ngày 27-4 qua nhiều cụm rạp tại các tỉnh thành khác nhau. Thậm chí, theo tiết lộ có những hôm, cả đoàn phim đi đến gần cả chục phòng chiếu ở nhiều tỉnh khác nhau. Lịch trình di chuyển dày đặc với thời gian liên tiếp khiến mọi người gặp không ít khó khăn và vất vả. Điều hạnh phúc nhất với Lý Hải là những sự đón nhận, lời khen của khán giả dành cho bộ phim của mình.

Xuyên suốt buổi chiếu, Lý Hải cùng ê-kíp lặng lẽ quan sát phản ứng của khán giả. Anh tâm sự: “Mình đứng đây hồi hộp chờ đợi xem cảm xúc của mọi người đón nhận từng phân đoạn, từng diễn xuất của diễn viên xem ra sao. Khi nhận thấy được những tiếng cười, những giọt nước mắt, mình nhẹ nhõm và xúc động theo”.

Trong các chuyến cine tour, bên cạnh việc tích cực chụp hình với người hâm mộ, Lý Hải còn dành tặng những phần quà đặc biệt cho khán giả hay tận tay ký tặng cho họ. Đặc biệt, anh còn hát một đoạn nhạc phim để dành tặng người hâm mộ.

Ngoài vợ chồng Lý Hải, Minh Hà, dàn diễn viên trong phim gồm: Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh, Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Diệp Bảo Ngọc, Tú Tri, Quỳnh Như, Tạ Lâm, bé Thuỳ Linh và các con của đạo diễn Lý Hải… cũng tích cực tham gia hoạt động giao lưu với người hâm mộ.

Theo kế hoạch, đoàn phim sẽ tiếp tục thêm nhiều buổi cine tour nữa, kéo dài đến ngày 15-5.

Tính từ các suất chiếu sớm hôm 26-4, đến sáng 10-5, phim hiện có doanh thu hơn 217 tỷ đồng, đứng thứ 3 trong danh sách các phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại sau Nhà bà nữ (475 tỷ đồng) và Bố già (427 tỷ đồng).

Phim hiện vẫn được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.