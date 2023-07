Bến Tre khắc phục ngay việc ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp như đã hứa với người dân

Chiều 20-7, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị thông tin tình hình và giải pháp xử lý ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Theo Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bến Tre Bùi Minh Tuấn, mỗi ngày bãi rác An Hiệp tiếp nhận khoảng 200 tấn rác. Trong đó, TP Bến Tre và huyện Châu Thành có khoảng 120 đến 150 tấn rác, còn lại là rác tại huyện Ba Tri.

Trước đây, lượng rác tại hai địa phương kể trên được xử lý tại nhà máy rác Bến Tre (xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Nhưng năng lực điều hành, quản lý, tiếp nhận hàng ngày tại nhà máy này không đáp ứng yêu cầu, gây ô nhiễm môi trường nên UBND tỉnh Bến Tre quyết định đóng cửa nhà máy xử lý rác này để tái cơ cấu, khắc phục. Chính vì vậy, từ ngày 20-10-2021, UBND tỉnh Bến Tre có chủ trương tạm thời vận chuyển rác về bãi rác An Hiệp. Tuy nhiên, gần đây, bãi rác An Hiệp không đáp ứng điều kiện môi trường khiến người dân bức xúc.

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào ngày 15-7, một số bà con sống gần bãi rác đã chặn đường, không cho xe chở rác đi vào bãi rác. Sau đó, UBND huyện Ba Tri cử lực lượng đối thoại, vận động người dân và giải quyết tình hình ô nhiễm.

Tiếp đó, UBND tỉnh có chủ trương không đưa rác về bãi rác An Hiệp trong 2 ngày 16 và 17-7; đồng thời UBND tỉnh Bến Tre cùng địa phương, các ngành liên quan tiếp tục tổ chức đối thoại với 80 hộ dân tại 2 xã An Hiệp và An Đức (huyện Ba Tri). Lãnh đạo tỉnh và các ngành lắng nghe ý kiến, bức xúc của bà con về tình hình ô nhiễm môi trường. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn và đề ra giải pháp khắc phục.

Qua buổi đối thoại, tỉnh cam kết trong 30 ngày sẽ chỉ đạo các ngành tiến hành ngay các giải pháp khắc phục ô nhiễm. Hiện địa phương đã đầu tư tường rào, thu gom, xử lý nước thải, lắp đặt khung hàng rào lưới sắt ngăn rác bay ra ngoài, xử lý bạt chuyên dụng đậy rác để hạn chế mùi... Song song đó, UBND tỉnh Bến Tre đã phê duyệt chủ trương thiết kế mở rộng bãi rác thêm 3ha. Tuy nhiên, hiện tại người dân vẫn chưa đồng tình và tiếp tục ngăn không cho xe vào đổ rác tại bãi rác An Hiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho biết, sẽ khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp như đã hứa với người dân trong buổi đối thoại ngày 17-7.

Ngoài ra, yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với huyện Ba Tri tiếp tục vận động người dân chấp thuận cho xe chở rác vào đổ rác tại bãi rác An Hiệp trong khi chờ nhà đầu tư hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý rác. Định hướng trong thời gian tới tỉnh sẽ tái cơ cấu nhà máy xử lý rác.

UBND tỉnh cũng đã có buổi làm việc với nhiều nhà đầu tư và quyết định chọn Tập đoàn AMACCAO để đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác. Dự kiến, mở rộng thêm 2ha trên nền nhà máy cũ để nâng công suất xử lý từ 320 - 350 tấn/ngày với công nghệ hiện đại của châu Âu. Sau khi giao đất, nhà đầu tư cam kết chậm nhất 24 tháng sẽ hoàn thành.