Bến Tre sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và công nhận xã An toàn khu

Ngày 8-11, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023 – 2025 và Quyết định của Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Bến Tre có 9 đơn vị hành chính cấp huyện

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Giàu công bố Nghị quyết số 1237 ngày 24-10-2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023–2025 gồm: nhập toàn bộ phường 4, phường 5 vào phường An Hội (TP Bến Tre); nhập toàn bộ 2 xã Phú An Hòa và An Hóa vào xã An Phước, xã Sơn Hòa và An Hiệp vào xã Tường Đa, xã An Khánh vào thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành); nhập toàn bộ xã Phú Vang vào xã Lộc Thuận (huyện Bình Đại); nhập toàn bộ xã Tân Mỹ vào xã Mỹ Hòa (huyện Ba Tri). Sau khi sắp xếp, tỉnh Bến Tre có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 8 huyện và 1 thành phố; 148 đơn vị hành chính cấp xã gồm 132 xã, 6 phường và 10 thị trấn.

Tại Quyết định 1316 ngày 1-11-2024 của Chính phủ công nhận 46 xã thuộc các huyện: Châu Thành, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú và Ba Tri là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đồng thời, công nhận 5 huyện gồm: Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm là 5 vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận và ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại 15 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023–2025 và sự cố gắng hoàn thiện hồ sơ của Đảng bộ, chính quyền 46 xã An toàn khu. Ông Trần Ngọc Tam yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương quan tâm thực hiện tốt công việc liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện chế độ, chính sách… nhằm sớm ổn định tổ chức bộ máy ở đơn vị hành chính mới sau sắp xếp và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho nhân dân địa bàn xã An toàn khu cách mạng. Ngoài ra, cần quan tâm thực hiện thật tốt việc tổ chức thực hiện chuyển đổi các giấy tờ của người dân, tổ chức khi thay đổi đơn vị hành chính.

“Đối với các xã được công nhận An toàn khu, cần quan tâm bố trí các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng cơ sở, khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư vào các xã An toàn khu, vùng An toàn khu để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã An toàn khu…”, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đề nghị.

TÍN HUY