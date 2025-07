Vì sao phía Bắc xuất hiện mưa dông, sấm sét?

Chuyên gia khí tượng cho biết, nguyên nhân là do một rãnh áp thấp đang hoạt động mạnh ở độ cao từ 1.000 - 5.000m, gây mưa rào và dông trên diện rộng tại Bắc bộ.

Nhiều nơi ở miền Bắc có mưa dông kèm sấm sét, tố lốc ngày 30 và 31-7.

Mưa lớn gây sạt lở đường ở tỉnh Điện Biên, sáng 31-7. Ảnh: LĐO

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do trước đó, khu vực này vừa trải qua nắng nóng kéo dài, nên khi có mưa trở lại đã phát sinh các hiện tượng cực đoan như dông, lốc, sét.

Ông Nguyễn Văn Hưởng dự báo từ ngày 1-8, nắng nóng ở Bắc bộ sẽ tạm giảm do rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa. Tuy nhiên, trong các ngày 2 đến 4-8, rãnh này suy yếu, oi bức quay lại. Đến khoảng ngày 4 và 5-8, miền Bắc có thể mưa rào, sau đó từ ngày 7 và 8-8, nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại, mở rộng ra toàn Bắc bộ và Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng vừa cập nhật thông tin: từ đêm 30 đến sáng 31-7, nhiều nơi ở Bắc bộ đã có lượng mưa rất lớn. Cụ thể, xã Huổi Lèng 1 (tỉnh Điện Biên) mưa 155,2mm, xã Pu Sam Cáp (tỉnh Lai Châu) 128mm, xã Chiềng Công (tỉnh Sơn La) 125,8mm, xã Ngọc Long (tỉnh Tuyên Quang) 100,2mm.

Ảnh chụp vệ tinh với những ổ mây dông bắt đầu xuất hiện lúc 15 giờ 30 phút ngày 31-7 ở phía Bắc nước ta

Dự báo từ chiều tối 31-7 đến hết ngày 1-8, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng phổ biến 20-60mm, cục bộ trên 120mm. Các khu vực khác ở Bắc bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Người dân cần tiếp tục đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 1-8, mưa ở vùng núi và trung du Bắc bộ sẽ có xu hướng giảm dần.

PHÚC HẬU