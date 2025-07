17 quốc gia sẽ tham dự triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy

Sáng 31-7, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH, Bộ Công an) tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về diễn đàn đối thoại doanh nghiệp, hội thảo về PCCC-CNCH, an ninh, an toàn và triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC-CNCH năm 2025.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH thông tin, sự kiện trên sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-8 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (số 799 Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TPHCM).

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC-CNCH và đại diện các đơn vị tham gia diễn đàn thông tin về sự kiện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong khuôn khổ sự kiện, sẽ diễn ra triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC-CNCH và thiết bị an ninh, an toàn. Dự kiến, thu hút 480 thương hiệu là các cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp về kỹ thuật và phương tiện PCCC-CNCH đến từ 17 quốc gia trên thế giới.

Chuỗi sự kiện cũng sẽ có sự xuất hiện của lực lượng phòng vệ dân sự Singapore, Viện PCCC Hàn Quốc, Cơ quan quản lý PCCC và thảm họa của Nhật Bản…

Tại triển lãm, sẽ giới thiệu 4 nhóm sản phẩm: Công nghệ, kỹ thuật, phương tiện PCCC-CNCH; công nghệ sản phẩm trong lĩnh vực an ninh, an toàn, tòa nhà thông minh, bãi đỗ xe thông minh…; ứng dụng khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao; xây dựng, quản lý tòa nhà, thành phố thông minh.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, trong chuỗi các sự kiện cũng sẽ diễn ra diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC-CNCH, an ninh, an toàn và chuyển đổi số. Tại sự kiện này, dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu chỉ đạo.

Diễn đàn sẽ tập trung đối thoại, chia sẻ, đề xuất các giải pháp về PCCC-CNCH, an ninh, an toàn và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác PCCC-CNCH.

Tại đây, cũng sẽ diễn ra tọa đàm quốc tế về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực PCCC-CNCH, với sự tham gia của một số quốc gia.

Cùng với đó, tại chuỗi sự kiện trên, lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu; các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nói chung cho người dân, đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên khi tham quan triển lãm.

ĐỖ TRUNG