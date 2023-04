Bến Tre thành lập 2 thị trấn Tiệm Tôm và Phước Mỹ Trung

Ngày 6-4, UBND huyện Ba Tri và UBND huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) đồng loạt tổ chức Lễ công bố thành lập thị trấn Tiệm Tôm, Phước Mỹ Trung theo Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH ngày 13-2-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, xã An Thủy (huyện Ba Tri) có diện tích tự nhiên 2.236ha, 4.984 hộ, với 20.790 nhân khẩu; bao gồm các ấp: An Bình, An Thạnh, An Thới, An Thuận. Sau khi thành lập, thị trấn Tiệm Tôm sẽ có 5 khu phố trên tinh thần giữ nguyên tên gọi và hiện trạng về diện tích, số hộ, nhân khẩu của các ấp thuộc xã An Thủy.

Cùng ngày, UBND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức lễ công bố thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung trên cơ sở toàn bộ 8,32 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.879 người của xã. Sau khi thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu địa phương tập trung, củng cố, kiện toàn nhân sự, đảm bảo phù hợp với cơ cấu chính quyền đô thị… nhằm vận hành tốt tổ chức bộ máy chính quyền thị trấn, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Song song đó, tiếp tục quan tâm, huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy hoạch; tổ chức triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn.