Bệnh Covid-19 vẫn cướp đi 1.700 sinh mạng mỗi tuần, hơn 7 triệu ca đã tử vong

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết bệnh Covid-19 vẫn đang cướp đi sinh mạng của khoảng 1.700 người mỗi tuần trên toàn thế giới. WHO kêu gọi những nhóm dân số có nguy cơ tiếp tục tiêm vaccine phòng ngừa căn bệnh này.

WHO khuyến cáo những người trong nhóm có nguy cơ cao nhất nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong vòng 12 tháng kể từ liều cuối cùng. Ảnh: NDTV

Phát biểu tại họp báo, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về tình trạng giảm tỷ lệ tiêm vaccine. Ông nêu rõ dù số người tử vong vẫn tiếp tục tăng, các dữ liệu cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine đang giảm ở hai nhóm có nguy cơ cao nhất là nhân viên y tế và người trên 60 tuổi. Ông nhấn mạnh WHO khuyến cáo những người trong nhóm có nguy cơ cao nhất nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong vòng 12 tháng kể từ liều cuối cùng.

WHO đã ghi nhận hơn 7 triệu ca tử vong do Covid-19 trên thế giới. Dịch bệnh này cũng tàn phá nền kinh tế và làm tê liệt các hệ thống y tế. Hơn 3 năm sau khi phát hiện virus SARS-CoV-2, tháng 5-2023, WHO đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do Covid-19. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn kêu gọi các chính phủ duy trì giám sát và giải trình tự virus, đồng thời đảm bảo tiếp cận các xét nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine đáng tin cậy với giá cả phải chăng.

P.V