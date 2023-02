Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM chưa có quy trình nuôi cấy virus SARS-CoV-2

Liên quan việc Sở Y tế TPHCM kiến nghị Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM nuôi cấy, phân lập virus SAR-CoV-2 trong Phòng xét nghiệm an toàn sinh học, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế TPHCM trả lời kiến nghị này.

Cục Y tế dự phòng cho biết đã nhận được công văn của của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM kèm theo hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Tuy nhiên tại báo cáo trong năm 2022, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM không thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa có quy trình thực hành liên quan đến hoạt động nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế TPHCM chỉ đạo cung cấp báo cáo việc thực hiện kiểm tra, thanh tra Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM theo các quy định của Chính phủ về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Cục Y tế dự phòng nêu rõ, tại khu vực phía Nam, Bộ Y tế đã giao Viện Pasteur TPHCM là đơn vị có Phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp III để thực hiện việc nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2; trong trường hợp cần thiết thì thực hiện công tác giám sát, nghiên cứu phục vụ mục đích phòng chống dịch. Do đó, cục đề nghị Sở Y tế TPHCM chỉ đạo đơn vị đủ điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TPHCM để thống nhất thực hiện theo quy định.