Bệnh viện Gia An 115 đạt giải thưởng về Trung tâm tiệt khuẩn xuất sắc

Ngày 14-9, Bệnh viện Gia An 115 cho biết, vừa nhận được giải “CSSD có quy trình xử lý dụng cụ xuất sắc” tại Giải thưởng Trung tâm tiệt khuẩn xuất sắc – Vietnam CSSD of Excellence Award (CEA) năm 2024 do Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam (VNICS) tổ chức.