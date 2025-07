Xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu

Người dân chờ làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh

Bám sát các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã chủ động rà soát, phân loại lại hệ thống y tế theo 3 cấp chuyên môn kỹ thuật: ban đầu, cơ bản và chuyên sâu. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Long An được xác định là bệnh viện tuyến cuối, đóng vai trò trung tâm trong việc tiếp nhận và điều trị các ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của các bệnh viện và trung tâm y tế tuyến dưới. Do đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế đẩy mạnh đầu tư cho Bệnh viện Đa khoa Long An, giúp bệnh viện triển khai được nhiều kỹ thuật chuyên sâu tương đương tuyến trung ương.

Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực y tế chuyên môn sâu. Cụ thể là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng...; triển khai hiệu quả các chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực y tế, nhằm lấp đầy khoảng trống nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt, nhất là về phẫu thuật nội soi, hồi sức cấp cứu nâng cao, xét nghiệm chuyên sâu, lọc máu, chạy thận nhân tạo…

Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Tây Ninh đã phân bổ hơn 265 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở y tế và mua sắm trang thiết bị: Năm 2022, đầu tư hơn 63,9 tỷ đồng; năm 2023 đầu tư hơn 50,5 tỷ đồng; năm 2024 đầu tư hơn 150,7 tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị hiện đại, như máy siêu âm 4D, máy xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch tự động, máy chụp CT, máy chạy thận nhân tạo... góp phần nâng cao hiệu quả điều trị phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm. Giai đoạn 2025-2026, tỉnh tiếp tục phân bổ hơn 85 tỷ đồng đầu tư thiết bị y tế, ưu tiên các trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh ở tuyến dưới và nâng cấp năng lực điều trị cho các trung tâm y tế vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống y tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Hiện đã có nhiều phòng khám, bệnh viện tư nhân đã được thành lập, trang bị hiện đại, góp phần chia sẻ gánh nặng với y tế công lập, đồng thời cung cấp thêm nhiều lựa chọn dịch vụ cho người dân. Đặc biệt, mô hình hợp tác công - tư trong khám chữa bệnh được khuyến khích triển khai, giúp tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm giữa các đơn vị y tế.

Trước thực tế nhu cầu y tế ngày càng tăng cao và đa dạng, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế, UBND tỉnh Tây Ninh đã giao Sở Y tế phối hợp với các ngành liên quan rà soát, đề xuất lộ trình đầu tư hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững trong phát triển hệ thống y tế.

KIẾN VĂN