Y tế cơ sở xanh - sạch - đẹp: Nâng tầm chăm sóc người bệnh

Bệnh viện Đa khoa Long An (tỉnh Tây Ninh) hướng đến môi trường xanh - sạch - đẹp

Triển khai đồng bộ

Mạng lưới y tế công lập của tỉnh Tây Ninh hiện có 27 đơn vị trực thuộc Sở Y tế, trong đó có 7 bệnh viện tuyến tỉnh, 15 trung tâm y tế tuyến dưới và 186 trạm y tế cơ sở. Bên cạnh đó, hệ thống y tế tư nhân cũng phát triển mạnh với 5 bệnh viện và hơn 1.000 phòng khám các loại, đóng vai trò hỗ trợ và chia sẻ gánh nặng với y tế công lập. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Sở Y tế, hệ thống cơ sở vật chất y tế trên toàn tỉnh đã được đầu tư, nâng cấp đáng kể. Hầu hết các đơn vị đều có cơ sở khang trang, sạch đẹp, đảm bảo điều kiện phục vụ công tác chuyên môn và phục vụ người bệnh.

Triển khai quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 21-12-2021 của Bộ Y tế về bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức các đợt tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn triển khai tại tất cả cơ sở từ năm 2022 đến nay. Đặc biệt, trong năm 2023, tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 110 đại biểu và đưa nội dung xanh - sạch - đẹp vào kế hoạch kiểm tra định kỳ. Đến năm 2024, 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tham gia tự đánh giá trên phần mềm quản lý môi trường cơ sở y tế.

Theo số liệu báo cáo tự chấm điểm theo bộ tiêu chí xanh - sạch - đẹp, kết quả rất khả quan: 7 đơn vị đạt trên 95 điểm, trong đó Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Long An Segaero đạt tuyệt đối 100 điểm, Trung tâm Y tế (TTYT) Tân An đạt 99 điểm, BVĐK Long An đạt 96,5 điểm… Nhiều đơn vị khác đạt điểm cao từ 90-95 điểm, như TTYT Kiến Tường (97 điểm), TTYT Thạnh Hóa (95,5), TTYT Cần Giuộc (95 điểm)… Ngay cả những đơn vị có cơ sở vật chất cũ cũng đạt mức trên 80 điểm, thể hiện nỗ lực vượt khó để cải thiện môi trường làm việc và chăm sóc người bệnh. Bảng tổng hợp điểm tự chấm của các đơn vị cho thấy sự đồng đều và quyết tâm cao trong toàn ngành, dù là bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cơ sở hay cơ sở y tế tư nhân.

Xác định việc cải tạo, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp là một trong những tiêu chí quan trọng trong hoạt động của đơn vị, thời gian qua, TTYT Tân An đã triển khai đến các khoa, phòng và toàn bộ cán bộ, viên chức. Đối với mỗi viên chức, dành 5 phút mỗi ngày và 1 giờ ngày thứ 6 hàng tuần để vệ sinh nơi làm việc; huy động Đoàn thanh niên tại các khoa, phòng tham gia phong trào vệ sinh tại khuôn viên, phòng làm việc… Trung tâm còn thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở khang trang từ hệ thống khám chữa bệnh, nhà thuốc, khu vực nhà xe, quầy đón tiếp tại các khoa phòng nhằm tạo cảnh quan, môi trường thân thiện và thuận lợi nhất cho người dân khi đến khám chữa bệnh.

Chăm sóc toàn diện

Việc xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp không đơn thuần là làm đẹp cảnh quan, mà còn hướng tới một mục tiêu cao hơn: nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thực chất, chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân. Các đơn vị y tế trên địa bàn đã chủ động bố trí không gian thân thiện với người bệnh, tạo khuôn viên xanh mát, giảm tiếng ồn; tăng cường quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo vệ sinh nhà vệ sinh, buồng bệnh; áp dụng các mô hình chăm sóc toàn diện, đặt người bệnh làm trung tâm, trong đó người bệnh được lắng nghe, tư vấn, chăm sóc từ khi nhập viện đến khi ra viện. Song song đó, y đức, thái độ phục vụ cũng được đặt lên hàng đầu. Các y bác sĩ, nhân viên y tế được đào tạo, nâng cao kỹ năng giao tiếp, nhất là cho cán bộ y tế để tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, ứng xử chuẩn mực, gần gũi, tạo dựng niềm tin nơi người dân. Nhờ vậy, không chỉ giúp nâng cao chất lượng điều trị, mà còn giúp phục hồi tâm lý người bệnh, giảm tỷ lệ biến chứng, góp phần giảm áp lực cho đội ngũ y tế.

Có thể nói, việc triển khai mô hình cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp trong thời gian qua đã thu được những kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc. Một số đơn vị chưa có điều kiện sử dụng năng lượng tái tạo, thiết bị cảm ứng tiết kiệm năng lượng; thiếu kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cũ kỹ, nhất là xử lý rác thải, nước thải bằng công nghệ hiện đại. Một vài nơi chưa tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường, chưa có sáng kiến nổi bật trong giảm thiểu chất thải y tế… Dù vậy, những hạn chế này đã được các đơn vị nhận diện rõ và đưa vào kế hoạch khắc phục trong giai đoạn tới, với tinh thần cầu thị và quyết tâm cao.

Theo ngành y tế, trong thời gian tới, tỉnh Tây Ninh xác định tiếp tục tăng cường đầu tư công nghệ xử lý môi trường, sử dụng năng lượng sạch trong y tế; khuyến khích các sáng kiến xanh, nhân rộng mô hình tiêu biểu trong ngành; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công - tư để huy động nguồn lực ngoài ngân sách; nâng cao nhận thức và vai trò của người dân trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường y tế…

Với những kết quả đạt được và định hướng rõ ràng, Tây Ninh đang khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng hệ thống y tế xanh - sạch - đẹp, văn minh và an toàn, từng bước hướng đến chất lượng y tế hiện đại, nhân văn và bền vững.

ĐĂNG NGUYÊN