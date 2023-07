Bệnh viện Hùng Vương, Nhi đồng 1 và Nhân dân 115 là top 3 bệnh viện có chất lượng tốt năm 2022

Ngày 19-7, Sở Y tế TPHCM công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện ghi nhận có 37 bệnh viện đạt điểm chất lượng trung bình trên 4 (theo thang điểm 5) tăng 15,6% so với năm 2021. Số lượng bệnh viện đạt điểm dưới 2,5 chỉ còn 1 bệnh viện thuộc khối bệnh viện tư nhân.

Trước đó, từ 24-2, Sở Y tế TPHCM tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trong năm 2022 tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế trên tổng số 115 bệnh viện bao gồm 54 bệnh viện công lập và 61 bệnh viện tư nhân.

Quá trình kiểm tra bao gồm các nội dung chính: bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch, tiêu chí an toàn phẫu thuật, tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm, khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

Bên cạnh đó, Sở Y tế còn phối hợp kiểm tra, đánh giá các chuyên đề về đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, tiêm vaccine phòng chống Covid-19 và tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế.

Cụ thể trong 37 bệnh viện đạt điểm trung bình từ 4 trở lên (mức chất lượng tốt) có 11 bệnh viện trên 50% tiêu chí đạt mức 5 (mức tối đa). Kết quả có 8 bệnh viện đạt điểm trung bình trên 4,5 tăng 33% so với năm 2021, 29 bệnh viện từ 4 – 4,5 tăng 11,5% so với năm 2021 và 9 bệnh viện dưới 3 giảm 40% so với năm 2021.

Nhóm bệnh viện tư nhân có điểm trung bình tăng 9% so với năm 2021, nhóm bệnh viện thành phố tăng 2,5% so với năm 2021 và nhóm bệnh viện quận huyện tăng 0,3% so với năm 2021. Bệnh viện Nhân dân 115 lọt vào top 3 bệnh viện có chất lượng tốt năm 2022 sau Bệnh viện Hùng Vương và Nhi đồng 1.

“Nhóm bệnh viện tư nhân có điểm trung bình tăng nhiều hơn so với các nhóm bệnh viện công lập. Nhóm bệnh viện quận, huyện mức độ cải tiến còn chậm hơn các nhóm khác”, Sở Y tế TPHCM thông tin.

Đồng thời cho biết, ngoài những ưu điểm của các bệnh viện qua đợt kiểm tra trên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần khắc phục và ưu tiên cải tiến trong thời gian tới về các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác dinh dưỡng tiết chế, các vấn đề tuân thủ quy định ghi chép hồ sơ bệnh án...

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 trên địa bàn TPHCM