Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục lãnh 10 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cùng tội danh, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Đường (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ TT-TT, cựu Giám đốc VNCERT) 7 năm tù; Đỗ Văn Sơn (cựu Trưởng Ban quản lý dự án 2 AIC) 2 năm tù; Nguyễn Văn Thế (cựu Trưởng ban 7 thuộc AIC) 22 tháng tù.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Huy (cựu Phó Chánh Văn phòng Bộ TT-TT, cựu Phó Giám đốc VNCERT) 30 tháng tù; Trần Nguyên Chung (Trưởng phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục an toàn thông tin Bộ TT-TT, cựu Trưởng Ban Quản lý dự án VNCERT) 42 tháng tù; Nguyễn Thị Ánh Hồng (cựu Chuyên viên VNCERT) 30 tháng tù treo; Trần Duy Hiếu (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ TT-TT) 30 tháng tù; Nguyễn Huy Hùng (cựu Chuyên viên Bộ TT-TT) 30 tháng tù treo; Nguyễn Vũ Cường (Giám đốc Công ty Khang Phát) 3 năm tù; Mai Phương Nam (Phó Giám đốc Công ty Khang Phát) 30 tháng tù treo; Đặng Xuân Minh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty BTC VALUE) 2 năm tù; Nguyễn Quốc Việt (thẩm định viên Công ty cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE) 18 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa

Tòa án nhận định, các bị cáo trong vụ án phần lớn là lãnh đạo của Bộ TT-TT và doanh nghiệp, đã gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế, gây mất niềm tin của nhân dân.

Bản án xác định, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm chính trong các sai phạm, phải chịu mức hình phạt cao nhất trong nhóm nhà thầu AIC.

Với nhóm chủ đầu tư, bị cáo Nguyễn Trọng Đường giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm cao nhất. Cấp sơ thẩm cũng tuyên buộc các bị cáo hưởng lợi bất chính phải nộp lại số tiền để cho vào quỹ của Nhà nước.

Trong vụ án này, AIC phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG