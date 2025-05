Cụ thể, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 15-5, tổng đài 115 nhận cuộc gọi khẩn cấp từ một công ty tại quận Tân Bình, báo tin một nữ nhân viên văn phòng (24 tuổi) bị điện giật bất tỉnh do sử dụng dây sạc điện thoại bị đứt, hở khiến dòng điện rò rỉ. Sau khi xác định tình huống, tổng đài viên đã hướng dẫn người gọi nhanh chóng ngắt điện, đảm bảo an toàn, đồng thời chỉ dẫn sơ cứu nạn nhân qua điện thoại và điều phối khẩn cấp Trạm Cấp cứu vệ tinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đến hiện trường.

Nhờ xử trí kịp thời, chỉ sau khoảng 2 phút sơ cứu, nạn nhân đã tỉnh lại, qua cơn nguy kịch. Đến 15 giờ 55 phút, ê-kíp cấp cứu tiếp cận hiện trường, ghi nhận tình trạng ổn định và đưa nạn nhân về Bệnh viện Quân Y 175 để tiếp tục theo dõi.

Trước đó, vào ngày 12-5, tổng đài 115 cũng tiếp nhận tin báo về một nam thanh niên (24 tuổi) tại huyện Hóc Môn bị nghi điện giật dẫn đến bất tỉnh. Tổng đài viên nhanh chóng trấn an người gọi, hướng dẫn cách ngắt điện và sơ cứu ban đầu, đồng thời điều phối Trạm Cấp cứu vệ tinh Hóc Môn đến hiện trường. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế đến nơi, nạn nhân đã ngừng tim, ngừng thở. Dù được cấp cứu tích cực và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, nạn nhân không qua khỏi. Được biết, gia đình phát hiện nạn nhân bất tỉnh cạnh máy bơm nước, nghi do sử dụng máy bơm nước ngập trong vườn nhà ra ngoài dẫn đến bị điện giật.

Điều phối viên hướng dẫn sơ cứu và điều phối trạm cấp cứu vệ tinh đến hiện trường

Theo Trung tâm Cấp cứu 115, mùa mưa mang theo nhiều nguy cơ tai nạn tiềm ẩn, trong đó đáng lo ngại nhất là các tai nạn về điện, ngập úng và cây xanh gãy đổ. Người dân cần nâng cao cảnh giác và chủ động phòng tránh để bảo vệ bản thân và gia đình. Nhiều mối nguy rình rập trong mùa mưa, hàng loạt tai nạn thương tâm xảy ra liên quan đến môi trường sống bị ảnh hưởng bởi nước mưa, độ ẩm cao, giông sét và gió lớn.

Những rủi ro phổ biến nhất bao gồm: điện giật do rò rỉ điện từ các thiết bị không an toàn, dây điện trần, ổ cắm ngoài trời bị ướt; ngập nước làm chập cháy thiết bị điện, dẫn đến nguy cơ phát hỏa hoặc giật điện; cây xanh bật gốc, gãy đổ do gió lớn, gây nguy hiểm cho người đi đường hoặc làm đứt dây điện; tai nạn giao thông do đường trơn trượt, tầm nhìn kém hoặc nắp cống bật lên khi mưa lớn; sét đánh tại các khu vực trống trải, đặc biệt nguy hiểm với người cầm vật kim loại, sử dụng điện thoại ngoài trời hoặc đứng dưới gốc cây….

Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong mùa mưa, người dân tuyệt đối không sử dụng thiết bị điện khi tay ướt, nền nhà ẩm hoặc khu vực bị ngập nước; ngắt cầu dao (CB) hoặc aptomat ngay khi phát hiện có hiện tượng rò rỉ điện, nước tràn vào ổ cắm, thiết bị điện; tránh trú mưa dưới gốc cây, gần cột điện, hay nơi có dây điện bị võng hoặc đứt. Bên cạnh đó, chủ động kiểm tra, bảo trì hệ thống điện định kỳ, đặc biệt là các thiết bị ngoài trời như máy bơm, quạt, đèn sân vườn; hạn chế ra đường trong lúc mưa lớn, tránh đi vào đoạn đường ngập sâu hoặc nơi có công trình đang thi công.

