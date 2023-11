Biên lợi nhuận gộp đạt mức cao kỷ lục nhờ Xiaomi thực hiện hiệu quả chiến lược cốt lõi

Tập đoàn Xiaomi đã công bố kết quả hợp nhất chưa kiểm toán của giai đoạn ba tháng kết thúc vào ngày 30-9-2023 (quý 3-2023). Theo đó tổng doanh thu của tập đoàn đã tăng vọt lên hơn 9,9 tỷ USD. Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt gần 842 triệu USD, tăng 182,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng được điều chỉnh của Tập đoàn trong ba quý đầu năm gấp 1,7 lần so với năm ngoái, vượt qua ước tính của thị trường.

Trong quý 3, lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh của Xiaomi đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu theo quý 13,8%, đạt hơn 5,8 tỷ USD. Biên lợi nhuận gộp đạt mức cao kỷ lục 16,6%, tăng 7,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Là một phần không thể thiếu trong chiến lược cốt lõi của Tập đoàn, Xiaomi tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cao cấp hóa, nhận được sự đánh giá cao của người dùng và đạt được doanh số vượt trội.

Doanh thu từ các sản phẩm IoT và phong cách sống của Tập đoàn là hơn 2,9 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt mức cao kỷ lục 17,8%, tăng 4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng thiết bị IoT được kết nối (không bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay) trên nền tảng AIoT của Tập đoàn đạt 699 triệu chiếc, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước; số lượng người dùng có năm thiết bị trở lên được kết nối với nền tảng AIoT của Tập đoàn (không bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay) đạt 13,7 triệu người, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong giai đoạn này, doanh thu của Xiaomi từ các dịch vụ internet ở nước ngoài đã tăng 35,8% so với cùng kỳ lên 323 triệu USD, đạt mức cao kỷ lục, chiếm 30,0% tổng doanh thu dịch vụ internet. Doanh thu quảng cáo của Xiaomi trong quý 3 năm 2023 đạt 758 triệu USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục hàng quý khác. Bằng cách tận dụng sự đổi mới hoạt động phù hợp, hoạt động kinh doanh trò chơi của Xiaomi đã tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ chín liên tiếp.