Khẳng định vị thế “Chuyên Gia Chân Dung AI”: OPPO Reno14 Series bán ra 26.000 máy

Hôm nay, 12-7, OPPO Reno14 Series chính thức mở bán tại tất cả các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Chỉ sau 10 ngày ra mắt chính thức, dòng sản phẩm đã ghi nhận 26.000 người dùng sở hữu sớm, tăng trưởng vượt bậc 30% so với thế hệ tiền nhiệm Reno13 Series.

Cùng với sự xuất hiện của Sơn Tùng, OPPO Reno14 Series ghi nhận doanh số bùng nổ với 26.000 máy bán ra chỉ sau 10 ngày ra mắt

Kết quả ấn tượng này một lần nữa chứng minh sức hút mạnh mẽ của dòng sản phẩm Reno nói chung và Reno14 Series nói riêng, thể hiện sự quan tâm và tin dùng mạnh mẽ của khách hàng đối với thế hệ smartphone AI tiên phong của OPPO.

Reno14 Series đánh dấu bước chuyển mình về chiến lược của OPPO khi mang các công nghệ AI đột phá và toàn diện đến gần hơn với người dùng phổ thông, mở rộng quyền tiếp cận công nghệ tiên tiến cho nhiều phân khúc khách hàng tại thị trường Việt Nam.

So với thế hệ tiền nhiệm, Reno14 Series có bước bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng khá ấn tượng trong giai đoạn 10 ngày đầu ra mắt. Cụ thể, Reno14 F 5G tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực đạt mức tiêu thụ 21.400 máy, tăng trưởng 22% so với Reno13 F. Reno14 5G đạt 2.600 máy, chiếm 10% tỷ trọng và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 37% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Reno14 Pro 5G đã có màn bứt phá mạnh mẽ với gần 2.000 máy bán ra, tăng gấp hơn 3 lần (tương đương 233%) so với Reno13 Pro, cho thấy tín hiệu tích cực từ nhóm người dùng cao cấp.

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam chia sẻ: “Với Reno14 Series, chúng tôi không chỉ ra mắt một thế hệ smartphone mới, mà còn mở ra một chương mới trong hành trình phổ cập AI tại Việt Nam. Những tính năng AI đột phá lần đầu được tích hợp trên dòng Reno không chỉ giúp người dùng sáng tạo dễ dàng hơn, mà còn đưa trải nghiệm cá nhân hóa lên một tầm cao mới. Sự đón nhận tích cực dành cho Reno14 Series là động lực để chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh hành trình hiện thực hóa sứ mệnh - Mang AI đến gần hơn với người dùng”.

Tiếp nối hành trình đổi mới, OPPO Reno14 Series mang đến sự giao thoa giữa công nghệ và nghệ thuật, đánh dấu màn kết hợp đầy cảm hứng giữa OPPO và Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP – hai biểu tượng tiên phong dẫn đầu xu hướng, không ngừng đổi mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ qua hành trình định hình cá tính và bản sắc độc lập.

Tại sự kiện ra mắt OPPO Reno14 Series vừa qua, Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP xuất hiện ấn tượng và thu hút sự chú ý đông đảo từ người hâm mộ. Anh mở đầu bằng câu nói “Sao đứng xa Tùng thế?” – tạo nên khoảnh khắc kết nối gần gũi, đúng tinh thần “Gần hơn, thật hơn” của Reno14 Series. Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP không chỉ khuấy động không khí sự kiện mà còn góp phần truyền tải tinh thần tiên phong, đổi mới – đúng với hình ảnh mà OPPO và Reno14 Series hướng đến.

Với định vị “Chuyên gia chân dung AI”, OPPO Reno14 Series đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của dòng Reno với hệ thống camera nâng cấp toàn diện trên cả ba model. Lần đầu tiên trên dòng Reno, tính năng Chụp Ảnh Flash AI được tích hợp, kết hợp hệ thống ba đèn flash thông minh gồm flash kép cho camera chính 50MP và góc rộng, cùng đèn chuyên biệt cho camera tele 50MP trên Reno14 Pro 5G và Reno14 5G, giúp ảnh sáng rõ, giữ tông da tự nhiên, hạn chế hiện tượng đổi màu mắt.

Trong khi đó, Reno14 F 5G được nâng cấp flash kép sáng gấp đôi, tối ưu hiệu quả chiếu sáng cự ly gần. Không chỉ nổi bật với khả năng quay chụp chân dung, Reno14 Series còn là thiết bị AI cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Các tính năng như Bố cục AI, gương mặt hoàn hảo AI và chuyển đổi phong cách AI giúp dễ dàng tinh chỉnh bố cục, thay đổi biểu cảm hay làm mới phong cách ảnh chỉ với một chạm. Kết hợp với Trợ lý chỉnh sửa hình ảnh AI và Khả năng quay chụp 4K dưới nước, Reno14 Series trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho hành trình sáng tạo mọi lúc, mọi nơi.

Song song với hoạt động mở bán, OPPO kết hợp cùng nền tảng đa dịch vụ be, triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền dành riêng cho người dùng sở hữu Reno14 Series. Khi kích hoạt sử dụng máy, trong ứng dụng My OPPO, mỗi khách hàng có thể sở hữu gói tiết kiệm gồm 49+ mã giảm giá của be áp dụng cho tất cả dịch vụ như beBike/beCar, beDelivery, beFood, beClean, beFlight.

Các mã giảm giá này có hiệu lực sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đổi mã, giúp người dùng Reno14 Series trải nghiệm dịch vụ linh hoạt và tiện lợi hơn trong lối sống đô thị hiện đại. Đây cũng là cách OPPO tiếp tục mở rộng giá trị sử dụng của sản phẩm, kết nối công nghệ với các tiện ích thiết thực trong đời sống.

Bên cạnh những đột phá về công nghệ, OPPO tiếp tục nâng tầm trải nghiệm người dùng Reno14 Series với hệ thống dịch vụ hậu mãi toàn diện. Người dùng tận hưởng dán màn hình miễn phí trọn đời, đặt lịch sửa chữa qua ứng dụng My OPPO với miễn phí chi phí vận chuyển hai chiều, và hoàn tất các hạng mục phổ biến chỉ trong 1 giờ. Trong trường hợp cần sửa chữa dài ngày, OPPO hỗ trợ thiết bị dự phòng, đảm bảo không gián đoạn trải nghiệm.

Ngoài ra, chương trình Service Day diễn ra thường xuyên với nhiều ưu đãi như kiểm tra máy miễn phí, tặng quà và giảm giá linh kiện chính hãng – khẳng định cam kết chăm sóc khách hàng tận tâm và khác biệt của OPPO.

KIM THANH