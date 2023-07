Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Ngày 12-7, Bộ Công an ban hành hướng dẫn quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Trong đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý như: biển số định danh; đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá...

Theo đó, chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Chủ xe là người nước ngoài, biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với chủ xe là tổ chức, biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô thực hiện đăng ký xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định, đưa xe đến phòng cảnh sát giao thông nơi có trụ sở, cư trú hoặc phòng cảnh sát giao thông nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá để kiểm tra xe; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ xe theo quy định… Dự kiến, phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ được tổ chức trong khoảng ngày 15 đến 20-8.